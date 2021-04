Ook ABN Amro vraagt meer spaarders negatieve spaarrente

De wijzingen bij ABN Amro gaan per 1 juli in, zo maakt de beursgenoteerde staatsbank dinsdag bekend. Wie vanaf dat moment meer dan €150.000 op zijn of haar rekening heeft staan, moet hiervoor dan een negatieve rente van 0,5% gaan betalen. Momenteel ligt die drempel nog op €500.000 bij ABN Amro.

De verlaging van die drempel voor negatieve spaarrente geldt voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Voor rekeninghouders met minder dan €150.000 blijft de rente op 0% staan. ABN Amro benadrukt dat 97% van de klanten van de bank zo blijft gevrijwaard van negatieve rente.

Bekijk ook: Negatieve rente bij ING vanaf een ton

Toch betalen ook gewone spaarders indirect voor de rente van -0,5% die de Europese Centrale Bank (ECB) aan ABN Amro vraagt, om spaargeld dat de bank niet kan omzetten in leningen te parkeren. Vanaf 1 juli verhoogt ABN Amro namelijk de tarieven. Zo moeten particuliere klanten vanaf dan per maand €1,95 betalen voor een basispakket. Dit was €1,70.

Witwascontroles

ABN Amro laat weten dat de prijsverhoging om ‘meerdere redenen’ wordt doorgevoerd. De bank wijst bijvoorbeeld op hogere kosten voor veiligheid, het ontwikkelen van nieuwe bankdiensten en strengere eisen voor witwascontroles.

Bekijk ook: OM verdenkt ABN Amro van schuldwitwassen

Om die laatste reden krijgt 85% van de in het buitenland wonende ABN Amro-klanten vanaf 1 juli een opslag van €2 per maand. Overige klanten die in ‘specifieke regio’s’ wonen moeten zelfs een toeslag van €8 tot €15 betalen voor het aanhouden van een rekening bij ABN Amro.

Het Openbaar Ministerie doet al enige tijd onderzoek naar vermeende zwakke witwascontroles in het verleden bij de bank. Hierdoor dreigt een flinke boete.

Cash

Vorige week besloot ING nog de drempel voor negatieve spaarrentes te verlagen van €250.000 naar €100.000. Bij Rabobank en De Volksbank ligt de drempel om te betalen voor particulier spaargeld nog op €250.000.

Opvallend genoeg wil ABN Amro nu het ‘bovenmatig gebruik van cash geld ontmoedigen’. Dat komt volgens de bank omdat de specifieke controles om te controleren waar het geld vandaan komt duur zijn, vooral bij grote stortingen van cash.

Wie jaarlijks meer dan €10.000 aan contant geld bij ABN Amro opneemt, volgens de bank 1,8% van de klanten, krijgt hiervoor ook extra kosten doorberekend.