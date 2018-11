Diepgaande analyse schept inzicht in impactvolle bedrijven

Impact belegger Hendrik-Jan Boer van NN Investment Partners is net terug uit China en Hong Kong, na een intensieve week waarin hij met een groot aantal partijen over impact beleggen sprak. „China is al lange tijd wereldwijde de grootste speler in de markt voor social finance, ook buiten haar eigen landsgrenzen. Van hun ervaringen kunnen we heel wat opsteken, maar de Chinese spelers in deze markt hebben ook grote interesse in onze aanpak.”

„Wij zoeken naar innovatieve, oplossingsgerichte en genoteerde bedrijven,” legt Boer uit. Die vindt het team overal ter wereld, zo illustreert de portefeuille. Daarin zit onder andere een Indiase ziekenhuisgroep die is gespecialiseerd in innovatieve en zeer efficiënte diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten. Boer: „Een investering met een grote impact; als de ziekte tijdig ontdekt wordt, is de kans op genezing groot. Probleem in India is dat mensen vaak niet weten dat ze de ziekte hebben en te lang wachten.” Door een netwerk van regionale klinieken is de juiste zorg nu veel dichterbij. Ook bevat de portefeuille een Braziliaans opleidingsbedrijf met meer dan twee miljoen klanten. „In het land gaan mensen na hun basisopleiding vrij snel aan het werk; er moet brood op de plank komen. Het opleidingsinstituut stimuleert mensen om door te leren, naast hun baan, met financiële hulp van de werkgever. Werknemers krijgen door het stijgen van hun opleidingsniveau beter betaald werk, en de bedrijven profiteren van beter opgeleid personeel.”

Niet in de duurzame index

De kansrijke bedrijven waar NN IP in belegt zijn vaak relatief onbekende namen, die vaak nog niet met impact worden geassocieerd. Ondernemingen die vaak ontbreken in de meeste duurzame indices, legt Boer uit. „De meeste benchmarks richten zich op dezelfde circa vijftienhonderd namen, wat uiteindelijk tot een zeer beperkt belegbaar impact universum leidt. Dat biedt weinig ruimte voor diversificatie.” In plaats daarvan buigen de analisten en beleggers van het NN IP team zich over een veel groter universum van ondernemingen. „Impact is een relatief jonge beleggingsstrategie, daarom steken we veel werk in het analyseren van data.” Aan de hand van onder andere de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties wordt de positieve maatschappelijke impact gemeten. Bij de genoemde beleggingen in India en Brazilië gaat het bijvoorbeeld om het aantal mensen dat gebruik maakt van goede gezondheidszorg en educatie.

Maatwerk

Toch blijft de analyse maatwerk, benadrukt Boer. „Het gaat om innovatieve bedrijven met unieke oplossingen, het vergelijken van de data is complex. Contact met de ondernemingen is essentieel om de data en de behaalde impact te duiden.” Boer: „Naast de engagement die we voor financiële en brede duurzaamheidsaspecten aangaan, spreken we ook voor de impact aspecten actief met de mensen in de onderneming. Niet alleen met het management maar met mensen uit alle bedrijfsonderdelen. De intentie en motivatie om een positieve impact op de maatschappij te hebben moet in alle delen van de onderneming terug te vinden zijn.” Een voorwaarde voor Boer die een lange beleggingshorizon heeft: het team houdt ondernemingen het liefst minimaal vijf jaar in portefeuille.

Levensvatbaar businessmodel

Veel aandacht voor de impact dus, maar Boer benadrukt dat bedrijven ook in staat moeten zijn aantrekkelijke winst en omzet te behalen. Voorbeeld zijn de ondernemingen die zich bezighouden met windenergie. „De technologische ontwikkeling van windenergie was tien jaar geleden al heel interessant, maar de kosten waren in vergelijking met traditionele energievormen nog veel te hoog. De markt liet in die jaren dan ook een dramatische resultatenontwikkeling zien. Inmiddels hebben we wel een producent van windmolenonderdelen in portefeuille, want de industrie is inmiddels volwassen en voldoende geconsolideerd om ook zonder subsidies een positief rendement te behalen. Je kunt alleen maatschappelijke impact op lange termijn hebben met een levensvatbaar businessmodel, in een markt waar geld valt de verdienen. Bedrijven zijn dan in staat om op lange termijn een meetbare, positieve impact op de maatschappij te combineren met een positief rendement voor beleggers.”

