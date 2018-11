’Chipreus Broadcom eist miljard van VW’

Broadcom claimt dat Volkswagen met zijn navigatie- en entertainmentsysteem in auto's inbreuk maakt op achttien patenten. Eerder nam Broadcom onder meer al juridische stappen tegen de Japanse autofabrikant Toyota en tegen technologiebedrijf Panasonic.

De claim wordt voorgelegd aan rechters in twee Duitse steden. Broadcom dreigt in de claim ook de productie van bepaalde modellen van Volkswagen stil te laten leggen als Volkswagen niet over de brug komt.