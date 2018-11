Nederlandse banken sterker uit stresstest

Uit de cijfers blijkt dat de buffers van ING, Rabobank, ABN Amro en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aanzienlijk sterker zijn dan tijdens de vorige stresstest, in 2016.

De vier Nederlandse grootbanken houden een hoger percentage van het eigen vermogen ten opzichte van het ongewogen balanstotaal aan.

Deze zogenoemde leverage ratio blijft bij de banken boven het minimum van 3%, in een rampscenario waarin het nationaal bruto product flink daalt, inflatie en werkloosheid zeer sterk oploopt en de vastgoedprijzen kelderen. Op BNG na, blijven ING, ABN Amro en Rabobank zelfs boven de volgens toezichthouders en economen stabielere ondergrens van 4%.

Ondergrens

Datzelfde geldt voor de totale opstelsom van kapitaalbuffers voor de banken onder de strengste kapitaaleisen, de fully loaded common equity tier 1 ratio. ING en Rabobank blijven met respectievelijk 10,7% en 11,44% net iets boven het minimum van 10%.

Van de buffer van ABN Amro eindigt op 14,85%, ondanks de grote hypotheekportefeuille van de bank. BNG blijft zelfs met een percentage van 22,23% mijlenver bij de gevarenzone vandaan.

Rampscenario

Vier jaar geleden eindigden de vier Nederlandse grootbanken in de toets van belangrijkste banken uit Europa nog onderin de middenmoot. De 48 gecontroleerde banken, die samen 70% van de totale Europese bankentegoeden in handen hebben, werden dit jaar wederom onderworpen aan drie economische scenario’s, van slecht tot rampzalig.

In het doemscenario worden de kapitaalbuffers van banken getest bij een terugval van 2,7% in het nationaal bruto product, inflatie van 1,7% en met 20% kelderende vastgoedprijzen in de komende drie jaar, met daarbij een werkloosheidspercentage van 9,7% in 2020.

De Volksbank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) werden getoetst door De Nederlandsche Bank via dezelfde eisen. De uitkomsten van die test worden niet openbaar gemaakt.