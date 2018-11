Barclays scoort slechtste in stresstest

Ⓒ AFP

LONDEN (ANP) - De Britse bank Barclays is het slechtste uit de bus gekomen in de nieuwe stresstest van de Europese Bankautoriteit (EBA). Ook het Italiaanse Banco BPM en het Britse Lloyds scoren laag in dit belangrijke onderzoek naar hoe goed banken bestand zijn tegen eventuele financiële schokken.