Apple hard omlaag op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent lager op 25.167 punten. De brede S&P 500 zakte 1 procent naar 2712 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,3 procent in op 7336 punten.

Apple verloor ruim 7 procent van zijn beurswaarde. De technologiegigant kwam met voorzichtige vooruitzichten voor het belangrijke lopende kwartaal waarin ook de feestdagenperiode valt. Apple meldde dat in de komende maanden mogelijk niet aan de hooggespannen verwachtingen kan worden voldaan.

Starbucks

Actiecameramaker GoPro schreef afgelopen kwartaal rode cijfers en ging op de beurs meer dan 20 procent onderuit. Ook dieetproductenbedrijf Weight Watchers stelde zwaar teleur, met een koersverlies van bijna 29 procent.

Koffieketen Starbucks leek juist vroeger dan verwacht de vruchten te plukken van de recent aangekondigde strategie waarbij het zich meer op de eigen thuismarkt en China gaat richten. Ook wil Starbucks meer gezondere dranken verkopen en wordt er meer ingezet op eten. Het aandeel won 9 procent.

Handelsovereenkomst

Andere bedrijven die resultaten publiceerden, waren onder meer levensmiddelenconcern Kraft Heinz (min 9 procent) en de olie- en gasconcerns ExxonMobil (plus 0,2 procent) en Chevron (plus 2,5 procent).

De handel kreeg aanvankelijk steun van hoopgevende berichten dat president Donald Trump een handelsovereenkomst wil tekenen met China tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië eind november. Maar in de loop van de dag verdween het optimisme weer naar de achtergrond. Volgens het banenrapport is de werkgelegenheid in de VS in oktober harder aangetrokken dan voorzien. Daardoor zijn kenners ervan overtuigd dat de Federal Reserve niets meer in de weg staat om in december de rente weer wat op te krikken.

De euro was 1,1381 dollar waard, tegen 1,1382 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 62,99 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,2 procent tot 72,73 dollar per vat.