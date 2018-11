FNV wil oppositiepartijen bij pensioenakkoord

Dat zegt FNV-voorzitter Han Busker in een interview met deze krant. ,,Een nieuw pensioenstelsel is wat mij betreft kabinet-overstijgend. Een pensioenakkoord moet een breed akkoord zijn dat door minimaal driekwart van de partijen in de Kamer wordt gedragen.”

Erg lastig

De vakbond verkeert nog in onzekerheid of PvdA, GroenLinks en SP ook bereid zijn het pensioenstelsel te veranderen. Dat maakt manoeuvreren voor de FNV heel erg lastig. De vakbondsonderhandelaars willen voorkomen dat zij instemmen met pijnlijke veranderingen waartegen de linkse partijen vervolgens oppositie gaan voeren.

Daarvoor zijn ook praktische redenen, zegt Busker. ,,Wij zijn al begonnen met onderhandelen hierover voordat het huidige kabinet er zat. Het wetgevingsproces zal ook een lange weg zijn, dan zijn we misschien wel één, twee kabinetten verder.”

De eis van de vakbond maakt het extra moeilijk om tot een akkoord te komen. Op tal van terreinen voeren PvdA, SP en GroenLinks felle oppositie tegen kabinet-Rutte 3. Bij vernieuwing van het pensioenstelsel zouden ze dan het kabinet ineens moeten steunen. Onlangs overlegde minister Koolmees (Sociale Zaken) al met de oppositie over de pensioenen.

Groen licht

Volgens ingewijden houden de vakbonden nauw contact met de linkse oppositie. Maar zij geven nog geen groen licht voor een nieuw stelsel waarbij het pensioen veel onzekerder wordt dan die nu is.

Busker kan niet aangeven hoe lang de slepende pensioenonderhandelingen nog gaan duren. ,,Die kunnen niet eindeloos blijven voortduren, maar pin me niet vast op een ultimatum of een moment. We hebben wel met elkaar de grote vraagstukken gedefinieerd en de laatste loodjes wegen het zwaarst. Dan komen nog enkele fundamentele vragen op tafel. In die fase zitten we nu.”

FNV eist een bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar. Verder wil de vakbond dat de rekenregels worden versoepeld zodat de financiële positie van pensioenfondsen verbetert en er meer ruimte ontstaat om pensioenen aan het prijspeil aan te passen. Koolmees en toezichthouder DNB houden vast aan de huidige, strenge rekenregels.

Lees verder het interview met Han Busker: Kabinet heeft geen oog voor burger (Premium)