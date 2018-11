Jaap van Duijn Ⓒ TLG

Als een van de zes oprichters van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU, moest en zou Italië lid zou worden van de eurozone, ook al had het land in 2000 een staatsschuld van 105% van het bbp, waar die volgens de eigen EU-regels maar 60% mocht zijn. Minister Zalm was tegen, maar Italië ging gewoon de euro voeren.