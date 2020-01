Falende accountants blijken hardleers

De ’Grote Vier’ komen er slecht af in een groot accountantsonderzoek. Ⓒ ANP/De Telegraaf

Den Haag - De kwaliteit van accountants in ons land is beneden peil en ingrijpende maatregelen zijn nodig om daar verbetering in te brengen. De stappen die de sector afgelopen jaren zelf heeft gezet, hebben onvoldoende effect gehad.