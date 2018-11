Goed opletten voor fiscale voordeeltjes

„Je hebt belastingvoordeel als je geld apart zet voor je pensioen, omdat de inleg aftrekbaar is", legt financieel adviseur Paul van der Kwast uit. „De uitkeringen zijn belast. Maar vaak betaal je na je pensionering een lager tarief. En het geld telt niet mee voor je vermogen in box 3 en dus hoef je er geen vermogensrendementsheffing over te betalen.”

Het uitstel van belastingen levert een plus op, dat Van der Kwast het 'tariefvoordeel' noemt. „Je trekt de inleg nu af tegen een vrij hoog tarief, bijvoorbeeld zo'n 40% als je een middeninkomen hebt of zelfs 52% als je veel verdient. Als je later met pensioen bent, betaal je over de uitkering veel lagere belastingtarieven.”

Jaarruimte

Hoeveel geld je opzij moet zetten voor bijvoorbeeld je lijfrente of een ander pensioenproduct hangt sterk af van de zogenoemde jaarruimte, vertelt Van der Kwast. „Dat is het maximale bedrag dat je voor een jaar mag aftrekken voor de belasting. Je kunt wel meer inleggen dan de jaarruimte, maar dan is het niet meer aftrekbaar. En de uitkering wordt wel belast, dus je betaalt eigenlijk dubbel belasting.”

Hoe hoog de jaarruimte is, wordt berekend aan de hand van je inkomen van het jaar daarvoor. Het is daarom ook goed opletten dat je daar elk jaar je inleg op aanpast. „Als je een jaar minder hebt verdiend dan het jaar ervoor, moet je erop letten dat je je inleg ook weer terugschroeft. Je moet eigenlijk elk jaar uitrekenen wat je moet inleggen”, zegt Van der Kwast.

Beleggen

Wie ervoor kiest om zelf te beleggen voor de oude dag, kan niet van deze voordelen genieten. Het geld telt dan wel mee voor de vermogenstaks en de inleg kan niet afgetrokken worden. Daar staat tegenover dat het geld vrij opneembaar is, terwijl een pensioenbelegging pas na pensionering gebruikt mag worden.

„Je bent als je zelf belegt flexibeler, maar wel de belastingvoordelen kwijt”, zegt Van der Kwast. „Het hangt er maar net vanaf hoe flexibel je wil zijn. Sommigen kiezen er ook voor om een deel in lijfrente te doen en een deel te beleggen.”

