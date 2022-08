Premium Geld

Mijlpaal aan de pomp: hier kan je (eindelijk) weer terecht voor benzine onder €2

Voor het eerst in ruim twee maanden is er weer een benzinestation dat een liter benzine onder €2 aanbiedt, zonder dat het om een prijsstunt gaat. Dat is te danken aan de dalende olieprijzen, die ook vrijdag weer een stap naar beneden deden.