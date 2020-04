Meer dan 175 winkeliers schorten huur op bij Retail Estates

De verhuurder kan nog niet inschatten wat de precieze gevolgen zullen zijn. Voor de maand april bedraagt de huur van de 486 betrokken panden tezamen zo'n 4,5 miljoen euro. Van dit bedrag is een kleine 2,5 miljoen euro gewaarborgd door bankgaranties.

Van de 754 Belgische winkelpanden van het bedrijf zijn er nu 627 gesloten. In Nederland, waar geen sprake is van een lockdown, is er op een totaal van 214 winkels slechts 1 dicht.

Retail Estates is zich er van bewust dat er straks, als alle winkels weer open kunnen, met de huurders overlegd zal moeten worden over wanneer en in welke mate de achterstallige huur nog betaald zal worden. Ook vreest de onderneming voor vertrouwensverlies bij consumenten, waardoor het wellicht nog even zal duren voor de detailhandel weer echt herstel kan laten zien.