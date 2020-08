Kwart personeel Booking.com op straat

Booking.com, dat van oorsprong een Nederlands bedrijf is, telt ruim 17.000 medewerkers, van wie 5500 werken op het hoofdkantoor in Amsterdam. Veel werknemers zijn (jonge) expats.

Een woordvoerder laat weten dat er ook in Nederland ontslagen gaan vallen, maar hoeveel precies is op dit moment nog niet bekend. In de komende weken moet duidelijk worden welke afdelingen, landen en hoeveel werknemers precies worden getroffen.

Forse kritiek

Eerder dit jaar kreeg Booking.com forse kritiek omdat het bedrijf voor vijfduizend medewerkers noodsteun had aangevraagd.

Het bedrijf kreeg bijna 65 miljoen euro subsidie, maar maakte in de afgelopen jaren juist miljarden winst en kocht ook voor miljarden aan eigen aandelen in.

De boekingssite vroeg in de tweede ronde geen NOW meer aan.