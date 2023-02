’Topdrukte bij aannemers en klusbedrijven voorbij’

Behalve aannemers kregen ook vastgoeddienstverleners, stukadoors, hypotheekadviseurs, schilders en architecten het minder druk. Lars Freriks, medeoprichter van Trustoo spreekt van een ’gezonde of zelfs noodzakelijke correctie, want de markt was totaal oververhit. „De tijden dat er voor elke aannemer tien offerteaanvragen liggen, zijn duidelijk voorbij.”

Nederlanders waren in het begin van 2022 een stuk wanhopiger op zoek naar de diensten van aannemers dan in het laatste kwartaal, zo constateerde Trustoo dat het aantal aangemelde aannemers in het vierde kwartaal met driehonderd procent explosief is gestegen ten opzichte van begin vorig jaar. Deze trend geldt voor vrijwel alle homebranches op het platform, bestaande uit vakmensen in en rondom het huis.

Afnemende krapte

De afnemende krapte beperkt zich niet tot aannemers, want ook in de vastgoeddienstensector is volgens Trustoo sprake van een toenemend aanbod van geschikte professionals. Waar het aantal aanmeldingen van huis-gerelateerde dienstverleners tussen Q1 en Q2 nog daalde met 22%, daar steeg het aantal aanmeldingen in het laatste kwartaal van 2022 explosief met 163%.

Tegelijkertijd daalde het aantal aanvragen naar huis-gerelateerde dienstverleners vorig jaar gestaag. Freriks: „Op lokaal niveau vechten kleine ondernemers altijd al voor hun plekje, maar gezien de krappe markt hadden dienstverleners die hun activiteiten om en rondom het huis ontplooien tot nu toe weinig zorgen. Dat is nu anders, waardoor ook zij nu moeten nadenken over actieve acquisitie en online zichtbaarheid.”