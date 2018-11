Uber wil test zelfrijdende auto's hervatten

Uber heeft naar eigen zeggen verbeteringen doorgevoerd in de software voor autonoom rijden. Daarnaast zitten er voortaan twee werknemers voorin de auto om strikter toe te zien op de veiligheid en is het noodremsysteem de hele tijd ingeschakeld, aldus het bedrijf. De verkeersautoriteiten in Pennsylvania zijn de aanvraag nu aan het beoordelen.

In maart stopte Uber met testen van zelfrijdende auto's na een ongeluk in Arizona waarbij een overstekende vrouw om het leven kwam. Het was voor zover bekend voor het eerst dat een voetganger om het leven kwam door een ongeluk met een zelfrijdende auto.