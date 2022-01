Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse importeur begint bar-restaurant in duurste straat Düsseldorf Kaviaar uit Chinese meren

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Eigenaar Ashfan Mossafaian van House of Caviar met een van zijn kaviaarblikken. Ⓒ FOTO’S DE TELEGRAAF

Hoewel eigenaar Ashkan Mossafaian van ’House of Caviar’ al sinds zijn dertiende in Nederland woont, volgt hij het nieuws over zijn vaderland Iran nog steeds. „Iedere dag”, zegt de ondernemer in zijn Haagse kantoor met daarachter de koelcellen voor zijn exclusieve zeebanket.