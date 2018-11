Effectenhandel via blockchain

De stap moet de handelskosten omlaag brengen, de efficiëntie vergroten en de handel wereldwijd openleggen.

De transacties zijn, anders dan op veel beursplatforms waar aan- en verkopen pas later administratief worden beklonken, direct voor alle gebruikers inzichtelijk, aldus de bedrijven.

Daarnaast spreken initiatiefnemer Nxchange-directeur Marleen Evertsz en Lykke-oprichter Richard Olsen van een ,,forse kapitaalinjectie” van de Zwitsers in het Amsterdamse beursplatform. De omvang blijft echter geheim.

Overgang blockchain

Nxchange maakt de handel mogelijk en levert in de samenwerking de ervaring met wet- en regelgeving, Lykke levert de nieuwste technologie.

Marleen Evertsz, Alex Butter van Nxchange, Richard Olsen van Lykke. Ⓒ NXCHANGE

Meer banken, verzekeraars en beurzen bieden hun producten en diensten direct op de blockchain aan, het online netwerk of logboek waarop digitale transacties direct te traceren zijn en voor eeuwig zijn vastgelegd.

De handel in effecten als aandelen of obligaties wordt in de vorm van een token uniek vastgelegd op de blockchain, dat werkt zonder tussenkomst van een broker, notarissen, advocaten of banken.

Bij verkopen van aandelen via een broker wordt de waarde daarvan gestald op een derdengeldenrekening van een broker. Nxchange slaat in dit alternatief het geld op in het voor iedereen toegankelijke digitale logboek.

„Via de blockchain werken maakt straks dat transacties voor iedereen direct wereldwijd toegankelijk worden. Zoals iedereen wereldwijd die direct op het internet kan”, vergelijkt Olsen.

Grotere beleggersmarkt

Dit moet ervoor zorgen dat bedrijven sneller effecten kunnen voorschotelen aan een grotere beleggersmarkt, aldus Evertsz en Olsen. In de transacties worden, via zogeheten smart contracts, alle voor iedereen zichtbare voorwaarden over eigendomsrecht of dividend- en stemrecht zichtbaar. Beleggers moeten wel zelf de risico’s van de belegging blijven afwegen.

Transacties via de tien jaar oude blockchain blijken tot nu toe veilig. Een toenemend aantal bedrijven experimenteert met de blockchain of is voor zijn transacties er deels al op overgegaan. Dat gebruik zal alleen maar toenemen, voorziet softwareontwikkelingshuis Nxchange, dat in Nederland sinds 2016 een vergunning van toezichthouder AFM heeft om als alternatief beursplatform voor effecten, voor het mkb, de markt op te gaan.

Wasstraat

Nxchange is de beurs waar kleinere bedrijven en financiële instellingen, buiten de bank om, geld kunnen ophalen bij beleggers zonder tussenkomst van adviseurs.

Door de bedrijfsaanvragen te stroomlijnen in zijn ’wasstraat’, stelt Nxchange de kosten fors te drukken voor bedrijven die doorgaans weinig ervaring met noteringen en juridisch toezicht hebben. Tegenover de rentevergoeding staat vanzelfsprekend risico voor beleggers.

Afgelopen weken zijn Nxchange en Lykke met hun toezichthouders opnieuw in de weer geweest. Zojuist hebben zij groen licht gekregen voor de samenwerking.

Digitale portemonnees

De transacties via de blockchain zullen door Nxhange en Lykke worden aangeboden. Maar particulieren gaan over hun eigen aankopen. Lykke biedt digitaal beschermde portemonnees aan. Er komt een mobiel toegankelijke Lykke-Nxchange-wallet. Gebruikers maken hun eigen wachtwoorden.

Deze stap past voor Nxchange in een groter geheel in Nederland. In maart ging het de samenwerking aan met ABN Amro Clearing. Ze begonnen de eerste Nederlandse blockchain-bankrekening als alternatief voor de traditionele derdenrekening voor ondernemers.

Al langer wil Nxchange zijn platform laten integreren in webomgeving van andere financiële bedrijven zoals banken, leningsplatforms of crowdfunders, meldde Evertsz bij samenwerking met ABN Amro Clearing.

Dit jaar kreeg het na anderhalf jaar voorbereiding de vereiste MTF of multilaterale handelsfaciliteit-vergunning van het ministerie van Financiën.

Beurs als dienst

Ondernemingen en financiële instellingen mogen de Nxchange ‘beurs-als-dienst’ tegen vergoeding gebruiken om vanaf hun eigen websites leningen, aandelen of obligaties uit te geven en te verhandelen. Er zijn volgens Evertsz genoeg geldschieters die bevriende bedrijven bij een notering wil helpen met kapitaal tegen een vergoeding om te groeien groei.

Maar door de ingewikkelde regels en hoge kosten gingen zij daar tot nu toe niet toe over. De Basel IV-eisen hebben extra eisen voor bankleningen neergelegd. Bedrijven zoeken daarom naar minder complexe alternatieven.

Eigen beurs

De onderneming of financiële instelling die de beurs-als-dienst gebruikt, integreert het Nxchange-handelsplatform in zijn eigen webomgeving. Investeerders zien via het Nxchange handelsplatform steeds overal de totaalinformatie van het uitgevende bedrijf.

In plaats dat aandelen bijvoorbeeld bij beursbedrijf Euronext worden genoteerd, krijgen de uitgevende bedrijven een notering in hun eigen webomgeving en de webomgeving van de financiële instelling die de beurs-als-dienst gebruikt.

Omdat Nxchange een AFM-vergunning bezit, biedt dat volgens de beurs de garantie van gereguleerde handel voor deelnemers. Dat zegt niet of producten winstgevend of zonder risico zijn. Nxchange beschrijft wel de risico’s, het is aan beleggers die te beoordelen.