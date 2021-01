AkzoNobel verliest na overnamebod op rood Damrak

De AEX-index noteert 0,4% verlies bij 649,9 punten na een winstweek. De AMX koerst op 0,3% teruggang bij 696,2 punten.

De Franse CAC-40 verliest 0,4%, de DAX in Duitsland gaat 0,7% terug, de Britse FTSE 100 winst een fractie.

Volumes zullen volgens broker IG lager zijn: de Amerikaanse beurzen zijn gesloten vanwege viering van Martin Luther Kind Day.

In Nederland dreigt invoering van de avondklok. Het Outbreak Management Team, dat snel om maatregelen vraagt, vreest de snelle verspreiding van de Britse coronamutant. Duitsland overweegt na Frankrijk een avondklok, Oostenrijk verlengt de harde lockdown tot 7 februari.

De Nederlandse export volgens een maandelijkse monitor van kredietverzekeraar Atradius had in december door lockdowns een omzetderving van 21% vergeleken met een jaar geleden.

In Azië raakt de Japanse Nikkei raakt 1% kwijt, de Chinese HangSeng-index plust met 1%.

China meldt ruim 6% groei over december, bij 2,3% economische jaargroei. Dat is het traagste tempo in 44 jaar. Maar het is het enige land dat coronajaar 2020 positief heeft afgesloten. Dit jaar zou het 8% groeien. Economen waarschuwden voor afkoeling in winkelverkopen. De industrie versterkte in december opnieuw.

De risicobereidheid onder grote beleggers neemt volgens broker CMC af. De verwachte forse impact van het steunpakket van $1900 miljard van de nieuwe Amerikaanse president Biden zwakt af, nu meer details bekend worden.

Verfmaker AkzoNobel verloor bij de hoofdfondsen 2,7% nadat het een bod meldde op zijn Finse sectorgenoot. Waarmee het een verse biedingenstrijd ontlokte met PPG Industries (-2,4%). Dat deed eerder vergeefs een bod op AkzoNobel.

Bij de hoofdfondsen noteerde winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield 2,6% lager. Shell raakte 1,7% kwijt.

In de markt van Ahold Delhaize (-1,4%) zag het Canadese Alimentation Couche-Tard af van zijn overname van het Franse Carrefour, na weerstand van de Franse overheid.

Aan de pluskant gaf chiptoeleverancier ASMI 1,8% winst, chipmachinemaker ASML steeg 1,1%, techinvesteringsfonds Prosus werd 0,9% meer waard. Just Eat Takeaway pluste 1,1%.

Staalmaker ArcelorMittal (+0,4%) kreeg een adviesverlaging van ’outperform’ tot neutraal van Credit Suisse, bij een koersdoel van $24.

Bij de middelgrote fondsen reageerde Air France KLM reageerde 2,1% negatief op het bericht in het FD dat gesprekken tussen de Franse en Nederlandse staat over een nieuwe kapitaalinjectie stokken. Bodemonderzoeker Fugro (-2,4%) en vastgoedfonds Eurocommercial Properties (-2,4%) vormden de bodem.

Vastgoedfonds WDP en OCI gaven met respectievelijk 1,9% en 0,9% koerswinst tegengas.

Het statutair Nederlandse fusieconcern Stellantis noteert aan de beurzen van Parijs en Milaan, en morgen in New York.