ASMI weer sterk in rode AEX

De AEX-index noteert rond 11 uur 0,4% verlies bij 649,9 punten na een winstweek. De AMX koerst vlak bij 972,1 punten.

Beurzen elders in Europa geven tot 0,3% verlies.

Volumes zijn volgens broker IG lager dan normaal: de Amerikaanse beurzen zijn gesloten vanwege viering van Martin Luther Kind Day.

Coronazorgen

In Nederland dreigt de invoering van de avondklok. Het Outbreak Management Team vreest de snelle verspreiding van de Britse coronamutant. Duitsland overweegt na Frankrijk eveneens een avondklok, Oostenrijk verlengt zijn harde lockdown tot 7 februari.

De Nederlandse export had, volgens een maandelijkse monitor van kredietverzekeraar Atradius, in december door lockdowns een omzetderving van 21% vergeleken met een jaar geleden.

In Azië is de Japanse Nikkei 1% kwijtgeraakt, de Chinese HangSeng-index plust met 1%.

Bekijk ook: Beurzen Azië gemengd na reeks Chinese cijfers

China meldt ruim 6% groei over december, bij 2,3% economische jaargroei. Dat is het traagste tempo in 44 jaar. Maar het is het enige land dat coronajaar 2020 positief heeft afgesloten.

Dit jaar zou China 8% groeien. Economen waarschuwden voor afkoeling in winkelverkopen. De Chinese industrie versterkte in december opnieuw.

De risicobereidheid onder grote beleggers neemt volgens broker CMC af. De verwachte forse impact van het steunpakket van $1900 miljard van de nieuwe Amerikaanse president Biden zwakt af, nu meer details bekend worden.

Bekijk ook: AkzoNobel doet bod op Finse verfmaker Tikkurila

De euro noteert 0,2% lager bij $1,2060. Het Britse pond raakte 0,5% kwijt, bitcoin zakte 0,2% tot $36.470.

Brentolie geeft dit jaar zo’n 10% winst, maar de prijs koelt vandaag 0,5% af tot $54,10 per vat. De signalen voor olie staan evenwel op groen, aldus ING-grondstoffenstrateeg Warren Patterson: „We zien een significante belangstelling van grote beleggers bij stijgende inflatieverwachtingen. Ze voorzien groei van de economie en willen aanhaken met beleggingen in grondstoffen. De dollar daalt en die daling lijkt voorlopig niet te verdwijnen. Dat is gunstig voor grondstoffen.”

Akzo kleurt rood

Verfmaker AkzoNobel verliest bij de hoofdfondsen 2,7% nadat het een bod meldde op zijn Finse sectorgenoot. Waarmee het een verse biedingenstrijd ontlokte met PPG Industries (-2,4%). Dat deed eerder vergeefs een bod op AkzoNobel.

Bekijk ook: AkzoNobel doet bod op Finse verfmaker Tikkurila

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield koerst 2,6% lager. Shell raakte 1,2% kwijt.

In de markt van Ahold Delhaize (-2,4%) zag het Canadese Alimentation Couche-Tard af van zijn overname van het Franse Carrefour, na weerstand van de Franse overheid.

ABN Amro verliest 0,4%. Berenberg wordt negatiever over de Europese bankensector. Maar achterblijvers als ABN en ING, die respectievelijk een houden- en een koopadvies kregen, kunnen volgens de zakenbank voorlopig profiteren. Structureel dreigt achterstand.

Aan de pluskant geeft chiptoeleverancier ASMI 2,2% winst, en zwaargewicht chipmachinemaker ASML stijgt 0,7%.

Staalmaker ArcelorMittal (+1,9%) krijgt een adviesverlaging van ’outperform’ tot neutraal van Credit Suisse, bij een koersdoel van $24.

Financials Aegon, ASR en zwaargewicht ING blijven aan de pluskant met winst tot 1%. Ook data-analist Wolters Kluwer (+0,5%) werd ingekocht.

Bij de middelgrote fondsen reageert Air France KLM reageerde 2,1% negatief op het bericht in het FD dat gesprekken tussen de Franse en Nederlandse staat over een nieuwe kapitaalinjectie stokken. Bodemonderzoeker Fugro (-2,4%) en vastgoedfonds Eurocommercial Properties (-2,4%) vormden de bodem.

Logistiek vastgoedfonds WDP en kunstmestleverancier OCI geven met respectievelijk 1,9% en 0,9% koerswinst tegengas.

Het statutair Nederlandse fusieconcern Stellantis noteert aan de beurzen van Parijs en Milaan, en morgen in New York.