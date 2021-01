Tik voor Ahold in licht lagere AEX

De AEX sloot 0,2% lager op 650,3 punten. De AMX steeg 0,5% naar 976,8 punten.

De uitslagen op de overige Europese beurzen waren ook minimaal. De Britse FTSE 100 sloot 0,2% lager. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 0,4% respectievelijk 0,1%. Stellantis debuteerde als fusieproduct van Fiat-Chrysler en Peugeot-moeder PSA in Parijs en Milaan met een winst van 6,9%.

De volumes waren laag, mede omdat de Amerikaanse beurzen gesloten blijven vanwege de viering van Martin Luther King Day.

In Azië was het beeld vanochtend gemengd, na het bericht dat de Chinese economie ruim 6% groeide in december en 2,3% in het gehele jaar. Dat is het traagste tempo in 44 jaar. Maar het is het enige land dat coronajaar 2020 positief heeft afgesloten. Dit jaar wordt een economische groei van 8% voorspeld.

Brentolie geeft dit jaar zo’n 10% winst. De signalen voor olie staan nog altijd op groen, aldus ING-grondstoffenstrateeg Warren Patterson: „We zien een significante belangstelling van grote beleggers bij stijgende inflatieverwachtingen. Ze voorzien groei van de economie en willen aanhaken met beleggingen in grondstoffen. De dollar daalt en die daling lijkt voorlopig niet te verdwijnen. Dat is gunstig voor grondstoffen.”

Coronazorgen

Econoom Stefan Koopman van Rabobank schreef de terughoudendheid bij beleggers in Europa vooral toe aan de vertraging bij de distributie van de coronavaccins. „Bovendien was het in de afgelopen weken ook wel erg hard gegaan.”

Hoewel verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen in diverse Europese landen dreigen, maakt Koopman zich weinig zorgen. „Er is zicht op economisch herstel vanaf de zomer als de economieën naar verwachting weer opengaan. Vertraging zou wel kunnen optreden als het virus zodanig muteert dat de vaccins minder effectief worden.”

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger ziet dat ook als één van de grootste risico’s, maar schat evenals Koopman de kans op een stevige beurscorrectie laag in. „De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden trekt de portemonnee en centrale banken blijven steun bieden.”

Van de vergadering van de Europese Centrale Bank donderdagmiddag verwacht Koopman weinig. „Deze wordt saai. Lagarde zal waarschijnlijk benadrukken dat de eerder afgegeven economische verwachtingen nog steeds gelden en dat het stimuleringsprogramma geen aanpassing behoeft.”

Beleggers zijn ook in afwachting van de komende kwartaalcijfers. Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger ziet het vrij positief in, hoewel de officiële aftrap vrijdag door Amerikaanse banken teleurstellend verliep. „Ik denk dat Netflix dinsdagavond met een goed kwartaalbericht zal komen. De concurrentie is weliswaar toegenomen, maar Netflix heeft nog altijd het beste aanbod en de mogelijkheid om de abonnementsprijzen te verhogen. Ik denk ook dat ASML woensdag melding zal maken van een goed gevuld orderboek. Er zijn tekorten aan chips in de automobielsector en onder meer het thuiswerken biedt nog veel groeiperspectief.”

Akzo kleurt rood

Ahold Delhaize eindigde met een verlies van 3,7% onderaan in de AEX, mogelijk in reactie op het mislukken van de poging van het Canadese Alimentation Couche-Tard om het Franse Carrefour over te nemen. Mogelijk vrezen beleggers ook dat het eventueel instellen van een avondklok in Nederland de supermarktketen zal treffen.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield verloor 3,2%.

AkzoNobel ging 2,5% omlaag. Met een bod op zijn Finse sectorgenoot ontlokt de verfmaker een biedingenstrijd met het Amerikaanse PPG Industries.

Shell raakte 0,9% kwijt. De energiegigant had vrijdag ook al last van winstnemingen, na de forse opmars sinds eind oktober.

Dataleverancier Wolters Kluwer pakte er 0,4% bij.

Biotechnologiebedrijf Galapagos pakte na een eindsprintje de gedeelde koppositie met een plus van 2,4%.

Staalmaker ArcelorMittal won ook 2,4%, na een adviesverhoging naar ’outperform’ van Credit Suisse, bij een koersdoel van $24.

ING en ABN Amro klommen 1,6% respectievelijk 1,5%. De Duitse zakenbank Berenberg vindt de banken binnen de Europese sector relatief aantrekkelijk.

Bij de middelgrote fondsen eindigde logistiek dienstverlener WDP met een plus van 3,1% aan kop.

Bodemonderzoeker Fugro daalde 1,7%, na door Degroof Petercam van de kooplijst te zijn gehaald.

Air France KLM verloor 1,1%, op berichten dat de gesprekken tussen de Franse en Nederlandse staat over een nieuwe kapitaalinjectie zeer moeizaam verlopen. Mede hierom heeft de Britse bank HSBC zijn koersdoel tot €2,50 verlaagd.