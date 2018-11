Dollar zit Vopak dwars

De omzet van Vopak kwam uit op €311,4 miljoen, iets lager dan de €312,1 miljoen het derde kwartaal in 2017, maar wel hoger dan de peridoe april tot en met juni van dit jaar.

Onder de streep hield Vopak netto €70,5 miljoen over, tegen €60,8 miljoen een jaar geleden, de winst per aandeel steeg naar €0,55 (+4%).

Ook rapporteerde het Rotterdamse bedrijf een eenmalige bate van bijna €19 miljoen voor nieuwe pensioenafspraken in Nederland en €20 miljoen verlies over de eerste negen maanden vanwege de ongunstige euro-dollar verhouding.

De bezettingsgraad, volgens cfo Gerard Paulides behorend in d ebandbreedte 85-95%, steeg met 1% ten opzichte van het voorjaar naar 86%, nog altijd beneden de 89% uit het derde kwartaal van 2017, maar wel naar tevreden heid van Paulides, die sprak van een óperationeel sterk kwartaal.’

Vopak rekent voor volgend jaar nog steeds op een aanzienlijk verbeterd bedrijfsresultaat (ebitda). Dat kwam in de afgelopen periode uit op €182,7 miljoen (ten opzichte van €176,4 miljoen).

Het tankopslagbedrijf kondigde verder aan uit te willen breiden in de lpg-opslag in Zuid-Afrika en in Vlissingen. Die uitbreidingen passen volgens Paulides in een toelichting bij het streven van Vopak om voortdurend in te spelen op de toekomstige disbalans tussen vraag en aanbod op de markt.

Vopak noteerde een afboeking van €51 miljoen vanwege het boekhoudkundig deconsolideren van een terminal in Venezuela. Vopak blijft die terminal wel opereren.