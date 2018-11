PostNL en Vopak in schijnwerpers Damrak

Voor het weekend was de stemming op de beurzen nog positief, door geluiden dat de Verenigde Staten en China op de G20-top eind november al tot een vergelijk zouden kunnen komen. Die hoop werd vervolgens door de economisch adviseur van het Witte Huis afgezwakt.

PostNL liet in zijn kwartaalbericht het inmiddels bekende beeld van dalende postvolumes en gegroeide pakketbezorging zien, wat tot een hogere omzet van 638 miljoen leidde. De winst viel lager uit.

DPA

Vopak zag in de voorbije verslagperiode zowel de omzet als winst dalen. Het tankopslagbedrijf verwacht dit jaar nog last te houden van ongunstige wisselkoersen, maar denkt volgend jaar een hoger bedrijfsresultaat te kunnen overleggen.

Bij de lokale fondsen meldde detacheerder DPA te kampen met een snel oplopend tekort aan hoogopgeleide professionals. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal een hogere omzet en een lagere nettowinst.

Banken

Ook financiële instellingen weten de aandacht op zich gericht. De Britse bank Barclays kwam het slechtste uit de bus in de nieuwe stresstest van de Europese Bankautoriteit (EBA). Ook het Italiaanse Banco BPM en het Britse Lloyds scoorden laag in dit belangrijke onderzoek naar hoe goed banken bestand zijn tegen eventuele financiële schokken. De Nederlandse banken deden het beter dan bij de vorige EBA-stresstest in 2016.

Beleggers op de beurs in Amsterdam krijgen deze week opnieuw een royale hoeveelheid bedrijfsresultaten voorgeschoteld, van ABN AMRO, Ahold Delhaize en Boskalis. Daarnaast komt de Federal Reserve met een rentebesluit. Ook de buitenlandse agenda is vrij goed gevuld, met resultaten uit Duitsland van bijvoorbeeld Deutsche Post DHL, Siemens, BMW, Deutsche Telekom en Allianz. Uit de Verenigde Staten zijn er kwartaalberichten van bedrijven als Eli Lilly, Groupon, Office Depot, 21st Century Fox en Walt Disney.

Vrijdag

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,2 procent hoger op 521,80 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 753,10 punten. Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,4 procent bij, Londen leverde 0,3 procent in. Op Wall Street waren verliezen te zien, mede door een stevige koersval van Apple.

De euro was 1,1397 dollar waard, tegen 1,1382 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op vrijdag. Het pond dikte in waarde aan ten opzichte van andere valuta's, na geluiden dat Groot-Brittannië en de EU een geheim akkoord hebben bereikt waarin staat dat Groot-Brittannië na de brexit onderdeel blijft van de douane-unie. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 62,84 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,3 procent tot 72,61 dollar per vat.