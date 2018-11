Beurs: Shell brengt warmte naar futloze AEX

De AEX-index kabbelde naar een winstje van 0,1% bij een stand van 521,96 punten. De AMX-index koerste 1% in de min tot 745,24 punten.

Eldersa in Europa bleven de beurzen ook dicht bij huis. De Dax in Frankfurt zakte 0,1%. Parijs raakte fractioneel kwijt.

Het nieuws dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie achter de schermen hard zouden werken aan een brexit-deal zorgde voor een positieve noot in de markt. Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, benadrukt dat de Britse premier May naar verwachting voor dit handelsakkoord steun buiten haar eigen partij zal moeten zoeken om groen licht te krijgen in eigen land. Hij wijst er op dat er het van belang is de impasse bij de brexit-onderhandelingen te doorbreken om een dreigende no-deal te voorkomen.

Beleggers kijken vooruit naar de de Amerikaanse mid-term verkiezingen. Volgens Koopman zullen zowel Democratische- als Republikeinse kiezers zeer gemotiveerd zijn om te gaan stemmen. „In een scenario dat Trump de meerderheid in het Congres of bij Huis van Afgevaardigden gaat verliezen, zal deze uitslag geen invloed hebben op zijn handelsbeleid. De uitvoerende macht in de VS kan zelfstandig sancties opstellen.”

Verder is het afwachten hoe Italië zich gaat opstellen tegenover Brussel in het conflict over de eigen begroting, stelt Koopman. „Een sfeer van confrontatie zal de verhoudingen binnen de Europese Unie geen goed doen. Het is voor het beursklimaat te hopen dat Italië water bij de wijn gaat doen bij het nieuwe begrotingsvoorstel op 13 november, maar ik sluit niet uit dat Italië voet bij stuk zal houden vanwege de beloftes naar de eigen achterban toe. ”

Hoofdrol Vopak

Vopak stal bij de hoofdfondsen de show met een koerssprong van 5%. De melding van het tankopslagbedrijf volgend jaar flink meer omzet te gaan boeken, werd enthousiast ontvangen. NIBC noemde de resultaten „goed”.

KPN volgde op enige afstand met een plus van 1,5%, in navolging van de goede sfeer bij andere Europese telecombedrijven. RD Shell ging ook 1,5% vooruit in reactie op de aantrekkende olieprijzen. Arcelor Mittal koerste 0,8% hoger.

Bierbrouwer Heineken (+0,6%) betaalde $1,9 miljard voor 40% deelneming in de grootste bierbrouwer in China, CR Beer.

Banken bleven overeind na de stresstest. KBC voorziet dat ING het aantal verstrekte leningen fors gaat opvoeren. Het verhoogde zijn advies voor de recent belaagde bank tot ’kopen’ bij een koersdoel van €13,50. Kepler Chevreux schroefde zijn advies op van houden naar kopen. Het bankaandeel sloot onveranderd.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco liet 1% liggen na een koersdoelverlaging van Morgan Stanley.

Aalberts dat vorige week nog omarmd werd, was in mineur met een verlies van 2,8%. DSM de hoogvlieger van een week eerder, moest 2,5% afstaan. ASML werd 1,7% minder waard.

Bij de middelgrote fondsen liet PostNL een zeer grillig beeld zien. De koers van het post-en pakjesbedrijf dook uiteindelijk 5,9% omlaag na bij de start van de handel nog in de lift te hebben gezeten.

De getemperde vooruitblik bij PostNL zorgde voor flinke verkoopdruk. Het bedrijf meldde verder de al bekende dalende postvolumes (-12% brieven) en een toename van postpakjesbezorging. Volgens KBC was het bedrijfsresultaat boven verwachting.

TomTom duikelde 5,2% na een week eerder nog uitstekende zaken te hebben gedaan vanwege de opgelaaide overnamespeculatie van de navigatiespecialist. ASMI gleed 5,9% terug na de mooie gang van zaken een week eerder.

Intertrust (-0,9%) wil voor €500 miljoen obligaties plaatsen. Bouwer BAM (+4,5%), dat donderdag met cijfers komt, speelde de hoofdrol.

Bij de lokale fondsen schoot detacheerder DPA 5,1% omlaag. Het meldde een hogere omzet en een lagere nettowinst en voelt al de gevolgen van het oplopende tekort aan hoogopgeleide professionals.

Alfen won 5,1%. Speculaties gaan rond over een mogelijke beursexit op de Amsterdamse beurs, na berichten op Merger Market.

