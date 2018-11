Siemens Healthineers kijkt positief vooruit

De jaaromzet van Healthineers kwam uit op 13,4 miljard euro, tegen bijna 13,7 miljard euro een jaar eerder. Dat is een daling van 2 procent, ondanks omzetstijgingen in Europa en China. Qua divisies leverde vooral de Diagnostics-tak in. Op vergelijkbare basis steeg de omzet van heel Healthineers met 4 procent. De nettowinst daalde tot een kleine 1,3 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 1,4 miljard euro.

Voor het inmiddels begonnen boekjaar 2019 verwacht Healthineers opnieuw een vergelijkbare omzetgroei van 4 à 5 procent. De winstmarge, die afgelopen jaar 17,2 procent bedroeg, moet tussen de 17,5 en 18,5 procent uitkomen. Voor de winst per aandeel rekent Healthineers op een stijging van 20 tot 30 procent.