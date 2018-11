Nederlander komt aan roer afvalbedrijf Renewi

De Brit Dilnot, sinds 2012 topman van Renewi, gaat na zijn vertrek aan de slag als operationeel bestuurder van investeringsmaatschappij Melrose Industries. Zijn opvolger is geen onbekende voor Renewi. De Bont is sinds 2017 algemeen directeur van de commerciële divisie van de onderneming in Nederland. Hij was in die hoedanigheid onder meer verantwoordelijk voor de samenvoeging van verschillende bedrijfsonderdelen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik