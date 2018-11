VVD: Tel zonnepanelen niet mee bij waardebepaling huis

Telegraaf-columnist Ernst Loendersloot beschreef zaterdag hoe zonnepanelen zorgen voor een hogere belastingaanslag. Aanleiding was een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat bepaalde dat een huis met panelen een €3000 hogere WOZ-waarde had dan een vergelijkbaar huis zonder panelen.

Met een hogere WOZ-waarde moet meer onroerendezaakbelasting worden betaald. Daarnaast zijn eventuele erfgenamen van een huis met zonnepanelen in het nadeel. Ook bij de erfbelasting moet namelijk een percentage worden betaald van de WOZ-waarde.

Straf

Zo wordt een huiseigenaar die goed voor het milieu bezig is door zonnepanelen te plaatsen, iets wat de overheid aanmoedigt, via de belasting weer benadeeld. „Best zuur dat je wordt gestraft als je investeert in maatregelen om je energierekening naar beneden te brengen”, zegt VVD-Kamerlid Helma Lodders tegen RTL.

Bij de behandeling van het Belastingplan zal ze voorstellen zonnepanelen buiten de WOZ-waarde te houden. In ieder geval D66 zou het plan steunen, maar er is waarschijnlijk wel een Kamermeerderheid voor.