USG People verdubbelt opleidingscapaciteit

Het extra opleiden van mensen moet er volgens USG voor zorgen dat de mismatch tussen vraag en aanbod wordt verkleind. Binnen USG zullen de bestaande merken duidelijker per sector gaan opereren. Nu nog is in sommige gevallen sprake van een overlap. Onder de paraplu van USG People vallen merken als Start People, Unique, ASA, Easy Way en Receptel.

Financiële details over de reorganisatie meldde USG niet. Het bedrijf bevestigde dat er circa 35 mensen boventallig worden verklaard. Elders in het bedrijf zullen meer mensen worden aangesteld. USG telt circa 2400 medewerkers.