’Vrouw verdient drie ton minder dan man’

5 november is equal pay day omdat vrouwen vanaf deze datum symbolisch de rest van het jaar gratis zouden werken. Volgens onderzoek van het CBS verdienen vrouwen 15,5% minder dan mannen.

Dat komt deels doordat vrouwen vaker in sectoren werken met lagere salarissen, zoals de zorg, en omdat zij vaker hun loopbaan onderbreken of tijdelijk parttime gaan werken voor de kinderen, waardoor ze minder werkervaring hebben. Ook hebben vrouwen minder vaak een leidinggevende functie, waarvoor hogere salarissen worden betaald.

Loonkloof

Een deel van het loonverschil is ook minder goed verklaarbaar: vrouwen krijgen zo’n 6% minder betaald voor hetzelfde werk dan mannen. Een verklaring hiervoor is dat mannen beter zijn in het onderhandelen over hun salaris dan vrouwen, en dat salaris vaak wordt gebaseerd op het vorige verdiende salaris. Wie eenmaal minder krijgt, komt daar dus niet zo snel meer uit.

Verreweg de meeste werkgevers vinden de loonkloof onrechtvaardig en willen dit oplossen, blijkt uit onderzoek door Motivaction en Women Inc. Er worden echter weinig concrete maatregelen genomen om het bijvoorbeeld te stimuleren dat er meer vrouwen doorstromen naar hogere posities.