'Heineken richt zich op premiumbier in China'

Amsterdam - Heineken gaat zich door een overeenkomst met China Resources Beer (CR Beer) waarschijnlijk richten op de verkoop van premium bier in China. Volgens analisten van Liberum is dat de sleutel om hoge marges in het Aziatische land te behalen. De marktvorsers schrijven dat naar aanleiding van de ondertekening van een eerder aangekondigde miljardendeal.