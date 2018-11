Column: Spreek uit wat je wil, er kan meer dan je denkt

Voor een groot deel ben ik van mening dat dit probleem bij de arbeidsmarkt ligt. Zo zouden vrouwen die meer willen werken geholpen zijn, als het uitbesteden van huishoudelijk werk financieel aantrekkelijker is. Of wanneer kinderopvang betaalbaar is.

Als werkzoekende kun je zelf ook iets doen: uitspreken wat je wil. Als coach kom ik vaak mensen tegen die denken dat wat zij willen, niet kan. Zo sprak ik een jongen die een kantoorbaan had, maar die liever met zijn handen wilde werken. Hij dacht dat dat niet mogelijk was, omdat hij daar geen achtergrond in had. Toen we samen gingen kijken, stuitten we op een initiatief om kantoorpersoneel om te scholen. En laat in de bouw een enorm personeelstekort zijn. De mogelijkheid was er voor hem dus wél. Spreek je dus uit voordat je de conclusie trekt dat iets niet kan en ga op zoek naar mogelijkheden. Je zult nog versteld staan van wat er allemaal kan.