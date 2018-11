'Meer geld naar stroppenpot ABN AMRO'

De marktvorsers gaan gemiddeld genomen uit van een winst van 614 miljoen euro. ABN AMRO meldde hier vorig jaar over de periode nog een resultaat van 673 miljoen euro. Destijds kwamen de kredietvoorzieningen juist erg laag uit.

De rentebaten en andere inkomsten liggen met een in doorsnee voorziene bijna 2,2 miljard euro waarschijnlijk wel iets hoger dan in het derde kwartaal van 2017. Maar het bedrag dat naar de stroppenpot moest, bedraagt volgens de prognose 112 miljoen euro, tegen slechts 5 miljoen euro een jaar terug. In het tweede kwartaal ging het overigens om 134 miljoen euro.

CIB

ABN AMRO neemt in de cijfers over het derde kwartaal tevens een last op van 27 miljoen euro, als gevolg van eerder aangekondigde ingrepen bij zijn zakenbank. Verder zorgde de verkoop van de Luxemburgse divisie voor vermogensbeheer en verzekeringsactiviteiten aan BGL BNP Paribas voor 12 miljoen euro aan opbrengsten.

Het concern kondigde begin augustus nog een ingreep aan bij zijn Corporate & Institutional Bank (CIB). Daarbij verdwijnen onder meer 250 banen. Om de winstgevendheid te verbeteren wil de bank zich bij de zakenbank bijvoorbeeld minder richten op de sectoren waarvan de inkomsten uiterst wisselvallig zijn. Eerder werd gemeld dat met de ingreep een bedrag is gemoeid van ongeveer 50 miljoen euro.

Kapitaalbuffer

De algehele verwachting is dat de kapitaalbuffer weer iets is aangedikt. De zogenoemde CET1-ratio, die hier meer inzicht in geeft, gaat van 18,3 procent in het tweede kwartaal naar 18,6 procent, denken de analisten. Onlangs bleek al dat de buffer van ABN AMRO erg stevig is. De bank doorstond de recente stresstest van de Europese Bankautoriteit (EBA) met verve.

Kenners kijken inmiddels ook uit naar de geplande beleggersdag van ABN AMRO op 16 november. Het is voor het eerst sinds de beursgang dat het financiële concern zijn aandeelhouders op zo'n speciale dag zal bijpraten over de gevoerde strategie.