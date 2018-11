Hoekstra hoopt op strikte aanpak Italië

Hij zei dit voor de maandelijkse Eurogroep in Brussel waar de door de commissie verworpen conceptbegroting op de agenda staat.

Verschillende eurolanden waaronder Nederland hebben in het verleden de commissie bekritiseerd omdat ze het onder een enorme staatsschuld gebukte land toestond flexibel om te gaan met de begrotingsregels. Twee weken geleden wees de commissie echter de eerste ontwerpbegroting van de nieuwe rechts-populistische regering af. Dat is nog geen enkele lidstaat overkomen. Hoekstra vindt dat de commissie tot dusver ,,afgewogen en verstandig’’ is omgegaan met Italië. Rome heeft tot volgende week de tijd om nieuwe cijfers in te dienen.