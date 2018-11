Nederlandse bedrijven opgewekt over wereldhandel

Het optimisme over de wereldhandel ligt in Nederland tien procentpunten boven het wereldgemiddelde. Wat de zorgen over de Brexit betreft, zijn de Nederlanders net een procentpunt minder bezorgd dan het Europees gemiddelde.

De cijfers staan in het meest recente Navigator-onderzoek van HSBC, waarin periodiek verslag wordt gedaan over de internationale handel. Aan het onderzoek namen 200 Nederlandse bedrijven deel.