Massaontslag in VS voor 900 werknemers via Zoom

„Ik heb niet geweldig nieuws voor jullie”, begint Garg in videobeelden die een ontstelde werkneemster maakte van het massa-ontslag en die het bedrijf zelf later als echt heeft aangemerkt. „De markt is veranderd, zoals jullie weten, en we moeten meebewegen om te kunnen overleven. Hopelijk kunnen we dan weer opbloeien en onze missie voortzetten. Dit is voor jullie geen goed nieuws om te horen, maar uiteindelijk was het mijn besluit. Ik wilde dat jullie het van mij zouden horen.”

Garg beweerde in de Zoom-zessie dat het hem zelf ook moeilijk viel. „Dit is de tweede keer. De vorige keer moest ik huilen.”

Ongelukkig

Halverwege de boodschap deelt Garg de genadeklap uit: „Als je in dit videogesprek zit, ben je onderdeel van de ongelukkige groep. Je contract wordt met onmiddellijke ingang ontbonden. Daarover ga je een e-mail ontvangen van personeelszaken.”

Zakenbankier

Garg was bankier bij de zakenbank Morgan Stanley voordat hij in 2016 het online hypotheekbedrijf Better.com startte. Het bedrijf is nu naar schatting $8 miljard waard, met nog ruim 9000 werknemers na het massa-ontslag.

De ontslagen werknemers krijgen drie maanden salaris mee, liet Garg hen tot slot weten in de Zoom-sessie, die een luttele twee minuten duurde.

Naar verluidt was het ontslag onderdeel van een deal met investeerders in de aanloop naar een beursgang van Better.com. Door de lage rente gaan de zaken minder voorspoedig. Het bedrijf heeft zich daarom ook op andere vormen van dienstverlening gestort, zoals verzekeringen, waarbij de nu ontslagen werknemers minder van pas kwamen.