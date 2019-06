Cryptocriminelen stalen €24 miljoen

De kwaadwillenden werden opgepakt in Amsterdam, Rotterdam en op verschillende plaatsen in Groot-Brittannië. Hun slachtoffers waren mensen die online in virtuele valuta wilden handelen, maar daarbij verkeerde webadressen intikten of aanklikten.

Zo kwamen ze op nepwebsites terecht die als twee druppels water op de echte handelsplatformen leken, maar waar in werkelijkheid de cryptocriminelen achter staken. Die kregen zo de beschikking over een schat aan inloggegevens.

De zes arrestanten worden ook verdacht van het witwassen van hun buit.