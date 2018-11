Canard leidt tot koerssprong Alfen

Afgelopen vrijdag had vakpublicatie Merger Market gemeld dat investeringsmaatschappij Infestos zoals bekend per 21 december zijn resterende belang van 43% - waarde ruim €120 miljoen – mag verkopen. Infestos bracht afgelopen voorjaar 57% van het energieconcern naar de beurs, in een aanvankelijk moeizaam verlopen beursgang. Sinds die transactie steeg de waarde van het aandeel echter met meer dan 50%.

In een bericht van het persbureau worden analisten van ABN Amro opgevoerd die het artikel van Merger Market uitleggen als een mogelijkheid dat Infestos juist een bod zou doen op de beursgenoteerde aandelen, en het bedrijf daarmee weer van de beurs zou halen. Dat blijkt op een vertaalfout te berusten. Een woordvoerder van Alfen verwees de overnamespeculatie dan ook naar het rijk der fabelen.