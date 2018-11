Nederlanders met lange tanden richting pensioen

Meer dan zeven op de tien Nederlanders zouden in de jaren vlak voor hun pensioen het liefst minder of helemaal niet meer werken, blijkt uit de pensioenmonitor die vandaag verschijnt. Die monitor is een enquête van GfK onder duizend mensen, in opdracht van Wijzer in Geldzaken, het voorlichtingsbureau van het ministerie van Financiën.

Eén op de vijf werknemers zou na zijn officiële pensioendatum overigens gewoon willen blijven werken.

De helft van de mensen die na hun zestigste minder of helemaal niet meer willen werken, hebben zich daar financieel niet op voorbereid. De rest is vaak gaan sparen, heeft de hypotheek (deels) afgelost of een combinatie van die twee. Ook beleggen is populair onder mensen die hun pensionering naar voren willen halen.

De reden dat veel Nederlanders wel eerder willen stoppen, maar daar geen financiële voorbereidingen voor treffen, is dat ons ’beste pensioenstelsel ter wereld’ voor veel werknemers nog altijd te ingewikkeld is. Onze pensioenkennis is sinds 2016 wel iets toegenomen, constateert Wijzer in geldzaken, maar het houdt nog niet over.

De pensioenmonitor is onderdeel van de jaarlijkse Pensioen3daagse. In het kader daarvan beantwoorden op de redactie van De Telegraaf tientallen pensioenexperts deze week pensioenvragen van lezers.

