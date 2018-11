Amerikaanse grensstad heeft Trumps muur liever niet

De grenscontrole die continu langs het hek heen en weer rijdt. Ⓒ ANP

Douglas - ,,Jarenlang hadden ze hier maar een doel: veiligheid. Daarom kwam het hek. Maar toen zijn ze de rest vergeten. Het is tijd om verder te kijken, te investeren in wegen, niet in de muur.” Burgemeester Robert Uribe staat bij het meest in het oog springende deel van het grensstadje Douglas: het hek dat het stadje scheidt van Mexico. Het loopt langs tuinen, speeltuintjes en parkeerplaatsen.