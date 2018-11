Eerder stoppen met werken? Jong beginnen!

Hoe eerder je met die voorbereiding begint, hoe makkelijker het is om met ’vroegpensioen’ te gaan – hoe wrang dat misschien ook klinkt voor vijftigers die beseffen dat hun 67e verjaardag nog heel ver weg is.

Vermogen

Uiteindelijk komt het erop neer dat wie eerder wil stoppen met werken, of na zijn zestigste minder uren wil maken, een spaarpot nodig heeft om het gebrek aan inkomen tot aan het ’echte’ pensioen te overbruggen.

Wat moet jij doen voor je pensioen? Bekijk het in de tool hieronder. Het artikel gaat daaronder verder.

Stel bijvoorbeeld, dat je 60.000 euro per jaar verdient, en op je 62e in plaats van op je 67e wilt afzwaaien. Dan mis je drie ton aan inkomen – even afgezien van het geld dat je nodig hebt om die ene verre reis te maken. Je pensioenuitkering eerder laten ingaan is meestal geen probleem, maar die valt dan wel lager uit dan wanneer je tot je 67e zou hebben doorgewerkt. Eerde AOW krijgen zit er helemaal niet in.

Klimmen

Dus ja, hoe kom je aan drie ton? Jonge mensen hoeven maar een klein bedrag per maand opzij te zetten op een beleggingsrekening, om dankzij rente op rente op tijd naar een aardig vermogen te klimmen.

Maar wie al vijftig is en zichzelf nog twaalf jaar geeft om drie ton bij elkaar te sparen, moet bij een rendement van 6,5% meer dan duizend euro per maand (!) in zijn beleggingspot stoppen. En dan moet het niet gebeuren dat de beurzen in mineur zijn – zoals dit jaar.

Zo veel geld opzij zetten kán wel, maar dan moet je vermoedelijk wel schrappen in vakanties en andere grote uitgaven. Goedkoper gaan wonen kan ook. Of je moet een lijfrente hebben die kan uitkeren, of een erfenis ontvangen en die laten renderen.

Lasten

Wat ook nog kan, is schrappen in de uitgaven na je vroegpensioen. Geen hypotheeklasten, bijvoorbeeld – dat scheelt honderden euro’s per maand. „Als je niet zo veel rekeningen hebt, kun je eerder met pensioen”, zei bijvoorbeeld Renée Lamboo maandagavond bij de opening van de Pensioen3daagse.

Zij heeft een goedkoop huis in Swifterband, heeft haar auto na een aanrijding niet laten uitdeuken, en koopt voor haar twee kinderen niet altijd merkkleding. „Er hoeft geen inkomen bij, er kunnen ook lasten af.” Dat mes snijdt aan twee kanten, want wie gewend raakt aan een lager uitgavenpatroon, neemt dat mee na zijn pensioendatum.

Welke uitgaven je kunt schrappen? „Abonnementen”, zegt Lamboo. „Op het riool, op de bakker – je kunt tegenwoordig overal een abonnement opnemen. Heroverweeg het eens, je kunt er het gemakkelijkst op besparen van al je uitgaven.”