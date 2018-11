Italië blijft Europa tarten

Dat bleek maandagavond tijdens een vergadering van de Eurogroep in Brussel. Italië tart de andere EU-landen door volgend jaar het begrotingstekort op te willen laten lopen tot 2,4%, wat een grove schending zou zijn van de spelregels die de EU-landen met elkaar hebben afgesproken. De Europese Commissie heeft de Italiaanse plannen daarom per kerende post terug naar Rome gestuurd. Uiterlijk 13 november moet de regering met een antwoord komen.

Dialoog

De Italianen werden opgeroepen een constructieve dialoog aan te gaan. Minister Tria (Financiën) vertelde aan tafel dat Italië graag voor een keer een uitzondering zou krijgen. Volgens hem is schending van de regels nodig om de groei aan te jagen en stelde volgens bronnen dat Italië geen enkele bedreiging vormt voor de regels die zijn afgesproken. Hij beloofde dat vanaf 2020 het tekort echt omlaag zou worden gebracht, maar hij stuitte op veel scepsis.

De overige Eurolanden scharen zich volledig achter de aanpak van de Europese Commissie, die voor het eerst een volledige begroting naar de prullenbak heeft verwezen. Uiteindelijk kan het land boetes opgelegd krijgen. De Italianen willen onder andere de pensioenleeftijd verlagen en een basisinkomen voor onder andere werklozen invoeren.

Recept

Vicepremier Di Maio tartte ’s ochtends in een interview met de Financial Times al de andere Europese landen. De leider van de links-populistische Vijfsterrenbeweging stelde dat geld uitgeven zoals de Italiaanse regering wil doen, wel eens een recept voor heel Europa zou kunnen zijn. Hij maakte duidelijk dat zijn land niet beoogt de eurozone te verlaten.

Minister Hoekstra (Financiën) legde de bal bij de Italianen neer. Zij zijn aan zet om te reageren, maakte hij duidelijk. De CDA’er zei te hopen dat de Commissie consequent en streng zal blijven, want in het verleden bleek dat regels maar al te vaak genegeerd konden worden als dat politiek even handiger uitkwam. “De Commissie moet blijven opkomen voor het belang van alle landen”, zei hij. “Tot nu toe is het afgewogen en verstandig wat de Commissie heeft gedaan.”

De Italiaanse staatsschuld is met 131% torenhoog en na die van Griekenland de hoogste van de hele eurozone. Een gezonde staatsschuld is volgens Brusselse regels niet hoger dan 60%.