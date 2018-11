Apple opnieuw omlaag op groen Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 25.461,70 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent naar 2738,31 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,4 procent in op 7328,85 punten.

Dinsdag gaan de Amerikanen naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen. Volgens de peilingen is het goed mogelijk dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen. In de Senaat lijken president Donald Trump en de zijnen wel de meerderheid in handen te houden.

Tik

Apple ging na de tik van vrijdag 2,8 procent verder omlaag. Het bedrijf verloor toen na een kwartaalrapportage met tegenvallende vooruitzichten al 6,6 procent van zijn beurswaarde. Een nieuw rapport uit Azië droeg bij aan de zorgen over tanende vraag naar iPhones.

Retail- en internetgigant Amazon verloor 2,3 procent. De aankondiging van het bedrijf om rond de feestdagen gratis verzendingen te hanteren werd door beleggers niet in dank afgenomen. Verder kwamen er berichten naar buiten dat Amazon zijn geplande tweede hoofdkantoor wil verdelen over twee steden.

Oliesector

Verder stonden bedrijven in de oliesector in de belangstelling. De VS hebben de sancties tegen Iran maandag laten ingaan, waardoor de olieprijzen opliepen. De oliebedrijven Chevron en Chesapeake stegen 3,7 procent en 8,6 procent. De strafmaatregelen zijn bedoeld om de olie-industrie, het bankwezen, de financiële sector, de transportsector en de belangrijke havens van het land te treffen. De Amerikanen dreigen ook met maatregelen tegen bedrijven die zaken blijven doen met Iran.

Berkshire Hathaway, dat zaterdag de boeken opende, steeg 5 procent. Het investeringsvehikel van miljardair Warren Buffett zag de winst het afgelopen kwartaal fors stijgen.

De euro was 1,1410 dollar waard, tegen 1,1401 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 62,78 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,1 procent tot 72,77 dollar per vat.