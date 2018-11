Oplichting via Facebook rijst de pan uit

Sandra en Pim Sommerberg kregen een weggooitentje opgestuurd in plaats van de in de advertentie beloofde degelijke dubbeldaks. Terugsturen leverde geen restitutie van het geld op. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - We kopen steeds meer online. Maar lang niet alle webshops zijn te vertrouwen. In 2016 werd 3 procent van de online shoppers opgelicht, in 2017 was dat al 4,3 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Slachtoffers kunnen steevast fluiten naar hun geld. „Ik voelde me wel genept.”