Randstad grootste uitzender ter wereld

Oprichter Frits Goldschmeding in 2011, toen hij ook als commissaris afscheid naam van Randstad. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rotterdam - Het Nederlandse Randstad is officieel het grootste uitzendbedrijf ter wereld. Het concern uit Diemen, in 1960 opgericht door Frits Goldschmeding, was op de beurs al het meeste waard, maar heeft directe concurrent Adecco nu ook in omzet ingehaald.