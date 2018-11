Franse vraag stuwt Adecco

De autonome omzet, dus zonder onder meer de gevolgen van wisselkoerseffecten en aankopen, dikte met 2 procent aan tot 6 miljard euro. De stijging in Frankrijk, de grootste markt voor Adecco, was met 5 procent opnieuw sterker. In sommige Europese landen had Adecco echter last van groeivertraging. Daartegenover toonden de regio's Japan en de rest van de wereld herstel. Ook in de markt voor permanente plaatsing van personeel deed Adecco het goed. Daar groeide de omzet met bijna een vijfde.

De winst van Adecco was flink hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en werd positief beïnvloed door de verkoop van dochter Beeline. Onder de streep hield Adecco 270 miljoen euro, waarvan 113 miljoen euro op het conto kwam van de Beeline-deal. Ook zonder die eenmalige bate bleef Adecco ruim boven de nettowinst van 123 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig jaar.