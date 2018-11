Meer pakjes, minder brieven bij Deutsche Post

De totale opbrengsten bedroegen iets meer dan 14,8 miljard euro, dik 1 procent meer dan een jaar eerder. Daarbij had het internationaal opererende postbedrijf wel last van ongunstige wisselkoersen. De nettowinst kwam uit op 146 miljoen euro, ruim 77 procent minder dan een jaar eerder. Toch houdt de onderneming vast aan zijn winstverwachting voor heel het jaar.

Deutsche Post kwam in juni al met een winstwaarschuwing. Volgens het bedrijf stijgen de kosten zonder dat daar prijsverbeteringen tegenover staan, onder meer door een aanhoudende daling van de postvolumes. De Duitsers kondigden toen ook een herstructureringslast van 500 miljoen euro aan, hoofdzakelijk voor vervroegd pensioen van werknemers. Dat moet helpen de kosten te verlagen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in automatisering. Bij het pakketvervoer is wel sprake van structurele groei dankzij de stijgende markt voor e-commerce.