Black Friday verslaat kerst

„We zien dat Nederlandse webshops meegaan in dit van oorsprong Amerikaanse webwinkel-feest. Zij adopteren dit in de hoop er ook een graantje van mee te kunnen pikken. Daardoor verwachten we dat de stroom pakketjes rond eind november eind november dit jaar voor het eerst groter zal zijn dan met kerst”, zegt Sabi Tolou, commercieel directeur van SendCloud. Black Friday is de dag na Thanksgiving, de laatste donderdag van november. De dag erop gebruikt de retail om voorraden op te maken met aanbiedingen. Dat is uitgebreid met cyber monday, die daarop volgt, oorspronkelijk het digitale antwoord op Black Friday.

De afgelopen jaren lag de bezorgpiek in de week voor kerst voor transporteurs als PostNL, DHL en DPD. „Rond Sinterklaas lijkt de grootste groei eruit in vergelijking tot Black Friday en kerst. Met de kerstdagen wordt er nog steeds meer online gewinkeld”, zegt Iris Dings.

De drukste dag valt wel in de week voor kerst, dat zal 17 december worden. SendCloud verwacht daar een verdriedubbeling van het aantal bezorgingen ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar bezorgde marktleider PostNL 33 miljoen pakketten in de feestmaand.

De vraag is hoe de pakketbezorgers de pakketjes op tijd bij de consumenten krijgen. De laatste jaren investeerders veel transporteurs in levering op dezelfde dag. Dat leidde soms tot teleurstellingen in de grote drukte. „Voor de transporteurs is een afhaalpunt het meest efficient. Sommige webshops wijzen daar ook op. Wij raden consumenten aan om op tijd te bestellen, omdat ze anders het risico lopen dat de zak van Sinterklaas leeg is.” Slechts 20% van de pakketjes vindt zijn weg via het afhaalpunt, aldus SendCloud. Transporteurs hebben al last van de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er nog meer druk staat op de drukste weken van het jaar voor de e-commerce.

Transporteur DHL herkent het beeld van de pakkethausse Black Friday en cyber Monday. Het bedrijf is al een tijd bezig om mensen aan te nemen om de piekperiode op te vangen. "Wij houden er rekening mee het inderdaad wel eens de drukste dagen zouden kunnen worden in de eindejaarspiek. De balans verschuift daarmee, maar nog steeds zullen de traditionele pieken voor Sinterklaas en kerstmis een aanzienlijke groei te zien geven ten opzichte van vorig jaar”, zegt een woordvoerder. “Wij adviseren de webshops dat ze klanten erop wijzen dat het langer kan duren voordat het pakketje aankomt.”