Luxaflex-maker timmert stevig aan de weg

Het derde kwartaal van het jaar was sprake van een omzetgroei van bijna 11 procent tot 924 miljoen dollar in vergelijking met een jaar eerder. De groei op eigen kracht was goed voor ruim 10 procent groei. In alle regio's wereldwijd waar het bedrijf actief is was sprake van een stijging.

De nettowinst van het Rotterdamse bedrijf steeg met ruim 29 procent tot 59 miljoen dollar. Eenmalige kosten, voor reorganisaties in Europa en Australië, kwamen uit op ruim 10 miljoen dollar. In de meetperiode vorig jaar zette het bedrijf nog krap 13 miljoen aan eenmalige kosten in de boeken.

Hunter Douglas haalt bijna de helft van zijn omzet in Noord-Amerika. Europa is goed voor 40 procent. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op aanhoudende groei in Europa, de VS en Azië. Voor Latijns-Amerika rekent Hunter Douglas op een verbetering voor het economische klimaat.