Hugo Boss blij dat zomer voorbij is

De nettowinst van Hugo Boss bedroeg 66 miljoen euro op een omzet van 710 miljoen euro. Analisten hadden in doorsnee gerekend op ruim 77 miljoen euro winst en ruim 714 miljoen euro aan opbrengsten.

Topman Mark Langer verwacht een ,,sterke versnelling'' van de winst en omzet in het vierde kwartaal. ,,We zijn daarom vol vertrouwen dat we onze doelstellingen voor het hele jaar zullen behalen. Ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar weer een duurzame winstgevende groei behalen.''