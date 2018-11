’Staat straft bezitters zonnepanelen’

Bertus Hoge uit Klazienaveen legde in 2014 zonnepanelen op het dak van zijn twee-onder-een-kapwoning. In 2015 ging zijn WOZ-waarde met 11 procent omhoog, die van de buren, in een vergelijkbaar huis, slechts met 3 procent. Daar maakte Hoge bezwaar tegen.

De rechtbank Assen stelde echter de gemeente Emmen in het gelijk. De WOZ-waarde van Hoges huis was 3000 euro hoger dan die van een vergelijkbare referentiewoning, door de zonnepanelen. Ook het gerechtshof in Leeuwarden bevestigde dit.

Hoge gaat niet meer in cassatie, maar hij is het er niet mee eens. „Ik moet een paar euro meer betalen, daar gaat het niet om. Het gaat mij om het principe. We moeten allemaal aan de zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers. Maar daar betaal je dus weer voor bij je belasting.”

De VVD stelde gisteren voor zonnepanelen voortaan niet meer mee te tellen bij de bepaling van de WOZ-waarde. De meeste andere politieke partijen staan sympathiek tegenover dat idee. Opvallend is overigens dat PVV en SP al eerder hebben voorgesteld zonnepanelen niet mee te nemen in de WOZ-waarde. Daar stemde de VVD toen tegen.

Henry Schaefer uit Herkenbosch legde drie jaar geleden zonnepanelen op zijn dak, en dit jaar ook op het garagedak. Hij vreest dat zijn WOZ-waarde hierdoor ook flink omhoog zal gaan. „Wij hebben vier pleegkinderen en ons huishouden gebruikt dus best veel stroom. Voor het milieu hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen. Maar als dat resulteert in hogere belastingen, worden we er dus eigenlijk voor gestraft.”