Zalando gaat in uitverkoop

Topman Rubin Ritter is ,,duidelijk niet blij'' met de resultaten. Het bedrijf schroefde de verwachtingen in augustus en september al stevig terug. Afgelopen zomer probeerde Zalando de groei nog wel een beetje op peil te houden, maar dat ging gepaard met fikse kortingen. Er waren ook zorgen dat de overgang naar kleding voor de herfst en winter vertraging op zou lopen als gevolg van de ongewoon hoge temperaturen.

Ondanks de lastige marktomstandigheden blijft Zalando investeren in groei. De onderneming is nog steeds toegewijd aan haar doelstelling om in 2020 de omzet te verdubbelen, aldus Ritter. Hij wil ook alles op alles zetten om er dit jaar nog een goed vierde kwartaal uit te slepen.

De derdekwartaalomzet bedroeg 1,2 miljard euro, tegen minder dan 1,1 miljard euro een jaar eerder. Onder de streep kwam Zalando bijna 42 miljoen euro tekort, waar in het derde kwartaal van vorig jaar nog sprake was van een verlies van dik 11 miljoen euro.

Op de beurs in Frankfurt werd Zalando rond 11.00 uur vanwege de moeizame gang van zaken hard geraakt met een aderlating van 7,4%.